Синоптики попереджають про грози, град і сильний вітер

Синоптики попереджають про грози, град та пориви вітру 15-20 м/с в окремих областях України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“За даними Укргідрометцентру, вранці, вдень 26 травня у північних, Вінницькій, Черкаській областях гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, "жовтий")”, - ідеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні 26 травня очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях.

Фото: ДСНС