У Запоріжжі оновлене приймальне відділення обллікарні відчиниться за два тижні

Приймальне відділення Запорізької обласної клінічної лікарні, яке відновлюється в межах програми Президента “Велике будівництво”, вже за два тижні прийме перших пацієнтів.

Про це сказав заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря під час поїздки у Запоріжжя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В нас глобальна мета - якісна медицина. Ми маємо відновити лікарні, які є центральними, опорними в кожному місті. Цього року це приймальні відділення, а наступного року плануємо займатися окремими відділеннями, зокрема хірургічними. Що стосується реконструкції приймального відділення, то у Запоріжжі ми побачили фантастичний прогрес за місяць. За пару тижнів приймальне відділення буде приймати перших пацієнтів”,- сказав Лукеря.

У Запоріжжі відновлюють приймальне відділення обласної лікарні / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Роботи з реконструкції відділення екстреної медичної допомоги КНП “Запорізька обласна клінічна лікарня“ стартували восени 2020 року. Їх загальна вартість - понад 29,5 млн грн, з яких 17 млн грн виділено з обласного бюджету. Підрядник мав завершити будівельні роботи наприкінці березня.

У лікарні в межах співпраці з Європейським інвестиційним банком триває термомодернізація головного корпусу. Вартість робіт становить близько 135 млн грн.

“Мені все сподобалося... Сподіваюся, що завдяки енергозбережним заходам буде значно заощаджено ресурси лікарні... Мені здається, що все гарно сплановано”, - сказав керівник проєкту ЄІБ Рой Дрейкотт.

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Посадовцям показали малу операційну, палату, ординаторську, рентген-апарат.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА Олексія Кулинича, найближчим часом лікарня отримає ангіограф, а також кисневі консолі, монітори пацієнтів, пульсоксиметри.

На території лікарні вже цього року планують розпочати роботи зі створення майданчиків для гелікоптерів. Тут проводяться надскладні операції з пересадки органів, і питання санавіації є актуальним.

Як повідомлялося, в межах “Великого будівництва” в Запорізькій області відновлюють 9 приймальних відділень лікарень: у Мелітополі, Пологах, Василівці, Бердянську, Токмаку, Енергодарі та Запоріжжі.