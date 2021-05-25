У райлікарні на Харківщині створили реабілітаційне та паліативне відділення

У Близнюківській райлікарні на Харківщині завдяки програмі «Велике будівництво» з’явилися реабілітаційне відділення та відділення паліативної допомоги.

Про це повідомила Харківська облдержадміністрація, передає Укрінформ.

Зазначається, що в лікарні, де востаннє капітальний ремонт проводили у 1980-х роках, відновили стаціонарний корпус, тривають роботи у головному корпусі, де облаштували реабілітаційне та паліативне відділення, кабінет комп’ютерної томографії та сучасну лабораторію. На черзі - реконструкція будівель поліклініки та харчоблоку.

За словами генерального директора Близнюківської ЦРЛ Лариси Полікової, у відновлених приміщеннях також буде працювати нова медична апаратура, зокрема - апарат КТ.

Крім того, для роботи в операційних блоках закупили нові апарати ШВЛ, кисневі концентратори та провели кисневі траси при відновленні палати інтенсивної терапії.

У реабілітаційному відділенні будуть надавати післяінсультну реабілітацію та допомогу хворим з ураженнями опорно-рухового апарату, допомагатимуть дітям, хворим на ДЦП. Раніше такі процедури пацієнти могли отримати тільки в лікувально-санаторних закладах. Лікарня вже має інструктора з фізкультури, масажиста, фахівців з електропроцедур.

У межах «Великого будівництва» до кінця року проведуть реконструкцію будівлі поліклінічного відділення, через яке за рік проходить 90 тис. відвідувачів. Зокрема, в поліклініці з’являться сучасна реєстратура, дитяча кімната та приміщення для роботи сімейних лікарів, а також лікарів-консультантів.

Як повідомляв Укрінформ, програма Президента «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соцінфраструктури. Зокрема, має завершитися реконструкція 177 приймальних відділень.

Фото: kharkivoda.gov.ua