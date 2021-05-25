Львівські чиновники «підняли» на смітті два мільйони і отримали підозри

Львівські чиновники «підняли» на смітті два мільйони і отримали підозри

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Укрінформ
П’ятьом особам повідомили про підозру у махінаціях на 2 млн грн з утилізацією твердих побутових відходів зі Львова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Кримінальне провадження відкрито за фактом заволодіння бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, протягом 2020 року службові особи підприємств, які мали укладені договори з Львівською міської радою на утилізацію відходів, разом з підприємцями-субпідрядниками, що фактично займалися вивезенням твердих побутових відходів, завищивши витрати на вивезення сміття зі Львова, привласнили бюджетні кошти на загальну суму понад 2 млн грн.

Зокрема до уповноважених структурних підрозділів Львівської міськради подавалися підроблені офіційні документи, в яких були вказані більші відстань перевезення та пробіг транспортних засобів. Натомість, сміття за готівку вивозилося у нічний час за межі міста, у тому числі й в інші області, та викидалося на несанкціонованих сміттєзвалищах, а різницю між документально освоєними та фактично витраченими коштами зловмисники ділили між собою.

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У ході проведення 23 обшуків на території Львівської, Київської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей вилучені бухгалтерська документація, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази причетності до скоєння злочину.

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Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

Як повідомлялось, у березні Держекоінспекція звернулась до Львівського окружного адміністративного суду з позовом про те, що органи місцевого самоврядування у Львівській області не дотримуються законодавства у сфері управління відходами.

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