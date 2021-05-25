Львівські чиновники «підняли» на смітті два мільйони і отримали підозри

П’ятьом особам повідомили про підозру у махінаціях на 2 млн грн з утилізацією твердих побутових відходів зі Львова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Кримінальне провадження відкрито за фактом заволодіння бюджетними коштами (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, протягом 2020 року службові особи підприємств, які мали укладені договори з Львівською міської радою на утилізацію відходів, разом з підприємцями-субпідрядниками, що фактично займалися вивезенням твердих побутових відходів, завищивши витрати на вивезення сміття зі Львова, привласнили бюджетні кошти на загальну суму понад 2 млн грн.

Зокрема до уповноважених структурних підрозділів Львівської міськради подавалися підроблені офіційні документи, в яких були вказані більші відстань перевезення та пробіг транспортних засобів. Натомість, сміття за готівку вивозилося у нічний час за межі міста, у тому числі й в інші області, та викидалося на несанкціонованих сміттєзвалищах, а різницю між документально освоєними та фактично витраченими коштами зловмисники ділили між собою.

У ході проведення 23 обшуків на території Львівської, Київської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей вилучені бухгалтерська документація, мобільні телефони, чорнові записи та інші докази причетності до скоєння злочину.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

Як повідомлялось, у березні Держекоінспекція звернулась до Львівського окружного адміністративного суду з позовом про те, що органи місцевого самоврядування у Львівській області не дотримуються законодавства у сфері управління відходами.