На Закарпатті цифрова мережа Multiplex працюватиме в 11 населених пунктах

В 11 населених пунктах Закарпаття планують запустити телеканали загальнонаціональної цифрової телемережі (МХ-7).

Про це на сайті Закарпатської ОДА повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

За його словами, поява такої платформи забезпечить якісним телевізійним сигналом мешканців окремих куточків регіону, де покриття незадовільне або й зовсім відсутнє. Йдеться про такі населені пункти області: Перечин, Рахів, Свалява, Нижні Ворота, Біловарці, Мукачево (Верхній Коропець), Хуст (Рокосово), Руський Мочар, Міжгір'я (Сойми), Ужгород (Ярок) та Дубове.

МХ-7 транслюватиме щонайменше 12 каналів, контент буде безкоштовним. Як повідомляють у Держспецзв’язку, загальнонаціональна цифрова багатоканальна телемережа MULTIPLEX MX-7 запрацює у 158 населених пунктах України вже до кінця цього року.

Як повідомлялося, 14 травня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про необхідність побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі – MULTIPLEX MX-7. Президент Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає надання держгарантій за кредитами на 490 млн грн для створення МХ-7.