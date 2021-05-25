У харківському ТРЦ пояснили причину пожежі у щойно відкритій будівлі

Причиною пожежі в новому ТРЦ Nikolsky в Харкові, який відкрився 21 травня, стало паління в забороненому місці.

Про це в Фейсбуці повідомила адміністрація центру, передає Укрінформ.

Зазначається, що задимлення було пов‘язане із загоранням картону на площі 4 кв.м. по вул. Громадянській унаслідок паління у забороненому місці.

«Винних уже шукаємо і вони будуть покарані», - йдеться в повідомленні.

В адміністрації також наголосили, що усі протипожежні системи спрацювали злагоджено, а будівля не отримала жодних пошкоджень. Наразі ТРЦ працює у звичайному режимі.

На інцидент також відреагували у міській раді Харкова. Під час наради 25 травня секретар міськради Ігор Терехов заявив, що представники Державної служби з надзвичайних ситуацій повинні перевірити роботу гідрантів, пожежної сигналізації, засобів пожежогасіння, а також провести з персоналом торгово-розважального центру навчання щодо можливих шляхів евакуації.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня близько 22:30 сталася пожежа у новому ТРЦ Nikolsky на вул. Пушкінській, 2а, працівники закладу евакуювали з центру 200 відвідувачів.

У ДСНС зазначили, що горіли залишки будівельного сміття на відкритій лоджії на 3-му надземному рівні ззовні будівлі. Площа пожежі склала близько 4 кв. м.

ТРЦ Nikolsky площею 105 тис. кв. м. відкрили 21 травня. Будівля розрахована на більш як 150 магазинів, кінотеатр, боулінг і тренажерний зал. Вхід до ТРЦ передбачений не тільки з вулиці, а й зі станції метро «Майдан Конституції».