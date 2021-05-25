На Черкащині відремонтують 103 кілометри автодороги Н-16

За програмою Президента України «Велике будівництво» протягом 2020-2021 років буде відремонтовано 103 км автодороги Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор).

Щойно розпочато капітальний ремонт 10 км (км 171+000 – км 181+000) на обході міста Тальне, зазначили у відомстві. Дорожня техніка працює від закінчення села Соколівочка і до колишнього аеродрому поблизу Тального. Там фрезерують зношене асфальтобетонне покриття, розширюють дорогу і ремонтують водопропускні труби під нею.

Як повідомляв Укрінформ, автодорога державного значення Н-16 проходить через усю Черкаську область зі сходу на захід. Починається від міста Золотоноша, проходить через міста Черкаси, Сміла, Шпола, Звенигородка, Тальне та Умань. Є найдовшою - 208,1 км - автодорогою Черкащини.

Ділянку траси завдовжки 12 км Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань від села Княжа через села Богачівка, Козацьке і до села Михайлівка Звенигородського району ремонтують уперше за 40 років.

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Координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в планах інфраструктурної програми Володимира Зеленського – за три роки оновити всю мережу (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг України.