На Львівщині ремонтують кілька ділянок автошляху Т-14-25

За програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» паралельно зі створенням Великого транзитного кільця навколо Львова проводиться ремонт траси Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка.

Як передає Укрінформ, про це Укравтодор повідомляє у Фейсбуці.

"Ще донедавна автомобільна дорога була справжнім випробуванням для водіїв, адже зношене покриття мало численні пошкодження. Та зі стартом створення Великого транзитного кільця навколо Львова розпочалося її перевтілення", - зазначили у відомстві.

Як розповіли в агентстві, ремонтом охоплено кілька ділянок автошляху Т-14-25. Зокрема, ремонтно-будівельні роботи активно проводяться на ділянці Жовква – Кам’янка-Бузька. Для якнайшвидшого забезпечення належного проїзду транспорту на цьому відтинку, на об’єкті працює одночасно кілька бригад.

У ході ремонту додатково побудують підпірну стінку в селі Зіболки, прокладуть дощову каналізацію у селі Батятичі, збудують новий мостовий перехід через річку Желдець.

Ремонт дороги дозволить з’єднати основні траси Львівської області, а сам автошлях Т-14-25 стане альтернативою кільцевої Львова для транзитного транспорту, що значно розвантажить об’їзну дорогу та вуличну мережу міста.

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Координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в межах інфраструктурної програми Володимира Зеленського до кінця 2023 року відремонтують всю мережу загальнодержавних доріг України (понад 20 тисяч км).