У Рівному завершили тендери на проєктну документацію з модернізації аеропорта

Обласна держадміністрація успішно провела п'ять тендерів на укладання проєктно-кошторисної документації для модернізації аеропорту "Рівне".

Про це повідомляє у Фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає Укрінформ.

"️Масштабна реконструкція аеропорту «Рівне» стартує найближчим часом. Рівненська ОДА успішно провела усі п’ять тендерів на проєктно-кошторисну документацію за обласні кошти. Тепер ми переходимо до практичної частини модернізації летовища", - написав голова ОДА.

Наразі, за його словами, розпочато відбір підрядників на реконструкцію радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу. Очікувана вартість послуг – понад 100 млн грн.

Також цього року розпочнуть капітальний ремонт огорожі та реконструкцію світосигнальної системи летовища. Наступного року працюватимуть над руліжною доріжкою та пероном.

"Модернізація аеропорту буде проводитися за кошти держбюджету. Нагадаю, «Міжнародний аеропорт «Рівне» є учасником Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. На цей рік передбачено 75 млн грн", - зазначив Коваль.

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Як повідомляв Укрінформ, програма реконструкції і будівництва регіональних аеропортів в Україні включає загалом 16 міст. Цього року планують виділити з держбюджету 2,4 млрд грн на розвиток регіональних аеропортів, із них 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво летовища в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім того, 30 млн грн виділено на проєктування нового летовища на Закарпатті.