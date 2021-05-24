На Полтавщині незаконно вирубали сотні дерев

У Полтавській області Державне бюро розслідувань виявило незаконну вирубку лісу майже на 2,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.

Слідчі ДБР повідомили про підозру двом працівникам лісництва Миргородського лісового господарства, які допустили незаконну вирубку деревини на майже 2,4 млн грн.

"Встановлено, що майстер лісу та лісничий, при проведенні вибірково-санітарної рубки допустили понаднормову вирубку понад 260 дерев. Це спричинило збиток державі на майже 2,1 млн гривень. В іншому епізоді підозрювані допустили незаконну рубку 61 дерева. При цьому лісничий наказав майстру лісу не реагувати на порушення. Такі дії призвели до збитку на майже 240 тис. гривень", - ідеться у повідомленні.

Майстер лісу підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Лісничий підозрюється у зловживанні службовим становищем та у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляв Укрінформ, у березні на Житомирщині чотирьом особам оголосили про підозру у причетності до незаконного вирубування лісу. Державі завдано збитків загалом на близько 1 млн грн.