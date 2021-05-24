На Закарпатті відремонтують 54 кілометри міжнародної траси

На Закарпатті відремонтують 54 кілометри міжнародної траси

Велике будівництво
Укрінформ
На Закарпатті за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року буде відремонтовано 54 км міжнародної траси М-06 Київ-Чоп.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Він нагадав, що ремонт траси міжнародного значення стартував у 2020 році. У цьому році планують відновити одразу 6 ділянок автодороги.

“Три ділянки цьогоріч відновлять у межах поточного середнього ремонту, і ще три – у межах капітального. Загалом це понад 54 км автошляху”, - заявив Білецький.

Загалом через Закарпатську область проходить 134 км траси М-06. Ця дорога веде до двох пунктів пропуску: через обхід Ужгорода до українсько-словацького кордону та через місто Чоп до КПП “Тиса”, що на кордоні з Угорщиною.

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Заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що за планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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