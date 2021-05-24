На Закарпатті відремонтують 54 кілометри міжнародної траси
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.
Він нагадав, що ремонт траси міжнародного значення стартував у 2020 році. У цьому році планують відновити одразу 6 ділянок автодороги.
“Три ділянки цьогоріч відновлять у межах поточного середнього ремонту, і ще три – у межах капітального. Загалом це понад 54 км автошляху”, - заявив Білецький.
Загалом через Закарпатську область проходить 134 км траси М-06. Ця дорога веде до двох пунктів пропуску: через обхід Ужгорода до українсько-словацького кордону та через місто Чоп до КПП “Тиса”, що на кордоні з Угорщиною.
Заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що за планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.