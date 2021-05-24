Скляров та Ксьонзенко оскаржують звільнення з керівних посад у Київоблраді

Олександр Скляров та Валерій Ксьонзенко просять Окружний адміністративний суд міста Києва поновити їх на посадах голови та заступника голови Київської обласної ради відповідно.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

«Олександр Скляров просить суд поновити його на посаді голови Київської обласної ради з 28 квітня 2021 року, а Валерій Ксьонзенко – на посаді заступника голови Київоблради. Відповідні позови надійшли до Окружного адміністративного суду міста Києва. Наразі ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за даними адміністративними позовами», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивачі також просять суд визнати протиправними та скасувати рішення облради про їх звільнення з посад голови Київської обласної ради VIII скликання та заступника голови відповідно.

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Окрім цього позивачі просять Окружний адміністративний суд міста Києва стягнути з облради на їх користь середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 28 квітня по дату ухвалення остаточного судового рішення у даних справах.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Київська обласна рада проголосувала за відставку Олександра Склярова з посади голови облради. Натомість депутати Київської обласної ради обрали нову голову - нею стала представниця політичної партії «Слуга народу» Наталія Гунько.