Скляров та Ксьонзенко оскаржують звільнення з керівних посад у Київоблраді
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.
«Олександр Скляров просить суд поновити його на посаді голови Київської обласної ради з 28 квітня 2021 року, а Валерій Ксьонзенко – на посаді заступника голови Київоблради. Відповідні позови надійшли до Окружного адміністративного суду міста Києва. Наразі ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за даними адміністративними позовами», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що позивачі також просять суд визнати протиправними та скасувати рішення облради про їх звільнення з посад голови Київської обласної ради VIII скликання та заступника голови відповідно.
Окрім цього позивачі просять Окружний адміністративний суд міста Києва стягнути з облради на їх користь середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 28 квітня по дату ухвалення остаточного судового рішення у даних справах.
Як повідомлялося, у квітні 2021 року Київська обласна рада проголосувала за відставку Олександра Склярова з посади голови облради. Натомість депутати Київської обласної ради обрали нову голову - нею стала представниця політичної партії «Слуга народу» Наталія Гунько.