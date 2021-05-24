У Луганській області набирає обертів ремонт мостів на дорозі Р-66

У Луганській області набирає обертів ремонт мостів на дорозі Р-66

Велике будівництво
Укрінформ
За програмою Президента «Велике будівництво» Набирає обертів ремонт трьох штучних споруд на дорозі Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Дьомине-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ. 

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Луганській області.

«Триває капітальний ремонт мосту через річку Біленька на км 188+578 (населений пункт Гірське), шляхопроводу через залізницю на км 192+862, мосту на км 182+933», - ідеться в повідомленні.

Всі зазначені споруди належать до малих мостів і потребують капітального ремонту. На цих об’єктах працюють мостобудівники ТОВ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ".

За словами заступника директора підприємства Юрія Драча, роботи ведуться одночасно на двох об’єктах: на мосту через річку Біленька на км 188+578 та шляхопроводі через залізницю на км 192+862. Вже отримані всі необхідні документи та невдовзі розпочнуться роботи на останньому мосту (розташований на км 182+933).

Міст через річку Біленька було збудовано в 1978 році. За цей час він зазнав істотних ушкоджень. Після капітального ремонту міст матиме довжину 24,65 м, ширину – 13,7 м. Ширина проїжджої частини мосту становитиме 9,5 м, двох тротуарів – по 2,1 м. Орієнтовна дата закінчення робіт на об’єкті – перша декада червня.

Роботи на шляхопроводі через залізницю на км 192+862 ведуться згідно з графіком. Закінчили основні роботи по лівій, перейшли на праву сторону. Тут триває розбір старого дорожнього покриття, демонтується мостове полотно. Ведеться також монтаж бар’єрного та перильного огородження по лівій частині.

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Мостобудівники дотримуються графіку проведення ремонтних робіт, працюють без вихідних. Орієнтовна дата закінчення робіт на всіх трьох об’єктах – кінець червня – початок липня поточного року.

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