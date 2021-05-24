У Луганській області набирає обертів ремонт мостів на дорозі Р-66

За програмою Президента «Велике будівництво» Набирає обертів ремонт трьох штучних споруд на дорозі Р-66 Контрольно-пропускний пункт «Дьомине-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Луганській області.

«Триває капітальний ремонт мосту через річку Біленька на км 188+578 (населений пункт Гірське), шляхопроводу через залізницю на км 192+862, мосту на км 182+933», - ідеться в повідомленні.

Всі зазначені споруди належать до малих мостів і потребують капітального ремонту. На цих об’єктах працюють мостобудівники ТОВ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ".

За словами заступника директора підприємства Юрія Драча, роботи ведуться одночасно на двох об’єктах: на мосту через річку Біленька на км 188+578 та шляхопроводі через залізницю на км 192+862. Вже отримані всі необхідні документи та невдовзі розпочнуться роботи на останньому мосту (розташований на км 182+933).

Міст через річку Біленька було збудовано в 1978 році. За цей час він зазнав істотних ушкоджень. Після капітального ремонту міст матиме довжину 24,65 м, ширину – 13,7 м. Ширина проїжджої частини мосту становитиме 9,5 м, двох тротуарів – по 2,1 м. Орієнтовна дата закінчення робіт на об’єкті – перша декада червня.

Роботи на шляхопроводі через залізницю на км 192+862 ведуться згідно з графіком. Закінчили основні роботи по лівій, перейшли на праву сторону. Тут триває розбір старого дорожнього покриття, демонтується мостове полотно. Ведеться також монтаж бар’єрного та перильного огородження по лівій частині.

Мостобудівники дотримуються графіку проведення ремонтних робіт, працюють без вихідних. Орієнтовна дата закінчення робіт на всіх трьох об’єктах – кінець червня – початок липня поточного року.