В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 13-річна дівчина

В Івано-Франківську 13-річна дівчина травмувалась після падіння з 4-го поверху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у Фейсбуці.

«В Івано-Франківську 13-річна дівчина травмувалася, упавши із висоти 4-го поверху», - повідомляє обласна поліція.

Зазначено, що подія трапилась 23 травня близько 21 години.

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Наразі неповнолітню госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами. Поліція встановлює всі обставини, події після чого їй обіцяють надати правову кваліфікацію.