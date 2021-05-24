В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 13-річна дівчина
Укрінформ
В Івано-Франківську 13-річна дівчина травмувалась після падіння з 4-го поверху.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у Фейсбуці.
«В Івано-Франківську 13-річна дівчина травмувалася, упавши із висоти 4-го поверху», - повідомляє обласна поліція.
Зазначено, що подія трапилась 23 травня близько 21 години.
Наразі неповнолітню госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами. Поліція встановлює всі обставини, події після чого їй обіцяють надати правову кваліфікацію.