На Донеччині горіла багатоповерхівка – є загиблі

У Донецькій області під пожежі у 5-поверховому будинку загинули чоловік та жінка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 23 травня о 02:22 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку на вул. Світлодарська у м. Слов’янськ Донецької області.

"На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа спалахнула у квартирі на 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі в кімнаті на підлозі виявлено тіла чоловіка 1961 р.н. та жінки 1946 р.н. без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Пожежа була локалізована о 02:53 та остаточно ліквідована – о 03:50.

Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями.