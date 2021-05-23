У Харкові Велодень-2021 відзначився рекордним флешмобом

Рекордним флешмобом у формі найбільшої мапи України відзначився традиційний Велодень-2021, що зібрав близько 13 тис. учасників на площі Свободи у центрі Харкова.

Про це у коментарі журналістам розповів директор Департаменту у справах сім"ї, молоді та спорту Харківської міської ради Олексій Чубаров, передає Укрінформ.

"Цього року програма традиційного Велодня, який відбувся у Харкові у 15-те за рахунком, починаючи з 2006 року, та зібрав близько 13 тисяч учасників, була дуже насиченою. Вже об 10:00 на площі Свободи почався один із наймасштабніших флешмобів за всю історію Велодня. Його учасники вишикувалися таким чином, щоб створити герб Харкова, олімпійські кола і мапу України - найбільший контур країни, нанесений фарбою на асфальті, заповнили велосипедисти. Рекорд зареєстрований представником Книги Рекордів України, а сертифікат вручено секретарю Харківської міської ради Ігорю Терехову", - зазначив Чубаров.

Велодень у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, велосипедисти проїхали оновленим маршрутом 9 кілометрів та фінішували на площі Свободи.

На площі Свободи, де встановлені дві величезні повітряні кулі, відбуваються розіграші призів, для дітей працюють ігрові майданчики і велозона. Серед учасників велопараду відбувається конкурс на найяскравішу захисну маску.

Як зазначив під час привітання учасників Велодня-2021 секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, в останні роки міська влада приділяє велику увагу розвитку велосипедної інфраструктури.

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"У місті затверджена концепція розвитку велосипедного руху, вже побудовані велодоріжки загальною протяжністю 20 км, а за 5 років їх протяжність збільшиться до 50 км. У місті працює Велоцентр, відкрити вело-СТО, діє муніціпальний прокат велосипедів", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінфом, 24 травня під час Велодня-2015 харківські велосипедисти встановили рекорд України, створивши рухливу фігуру велосипеда з більш ніж 3200 велосипедистів.