У суботу, 22 травня, група одеситів демонтувала металеві конструкції для зведення величезного настилу, який мав зайняти більшу частину ділянки піщаного пляжу в курортній "Аркадії", переданого мерією в оренду приватному підприємству "Нелл".

Як передає Укрінформ, про це лідер одеської ГО "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул повідомив у Фейсбуці.

В Одесі активісти знесли металоконструкції для настилу на пляжі "Аркадія" / Фото: Дем'ян Ганул

"Як і обіцяв, невідомі патріоти демонтують незаконні конструкції в "Аркадії". Не робили публічну акцію, аби правоохоронці не перешкоджали суботнику", - зазначив Ганул.

Звертаючись до першого віцемера Одеси Михайла Кучука, громадський активіст зауважив: "Ось це демонтаж, а не ваші пусті слова, додаю відео".

Дії активістів, які демонтували металоконструкції на пляжному піску, де раніше відпочивали одесити та гості міста, Ганул назвав «прибиранням будівельного сміття».

Ганул уточнив, що під приводом ремонту зливного колектора фірма-орендатор замовила будівельникам "вкручувати палі в пісок для подальшого капітального будівництва. Усе це відбувається на пляжі в "Аркадії", де постійно утворюються ріки води/бруду під час дощу".

На його думку, чинна влада "перетворює Одесу на місто, де купа бруду та трущоби".

Громадський активіст закликав одеситів "поки не пізно відстояти цей пляж у нахабних негідників, долучитися до прибирання пляжу від будівельного сміття...".

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На інформаційному щиті будівельні роботи названо «поточним ремонтом зливового колектора», який виконує власними силами орендар ділянки пляжу площею 3 тис. кв. метрів - ПП «Нелл».

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня одеські комунальники здійснили демонтаж незаконно зведених конструкцій будівлі кафе на пляжі "Аркадія".

За словами керівника Одеського управління Держархбудконтролю Олександра Авдєєва, кафе площею 1 тис. 332 кв. метрів належить трьом приватним особам, які здали його в оренду підприємцю, а той без жодних дозвільних документів почав у травні виконувати будівельні роботи з метою "посилення існуючих несучих елементів, заміни конструктивних елементів покрівлі і найголовніше – збільшення плями забудови".

Він уточнив, що в Реєстрі будівельної діяльності відсутня інформація щодо виконання таких робіт.