У Миколаєві стартувала перша в цьому сезоні вітрильна регата
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив голова громадської туристичної ради Миколаєва Олег Кречун, зазначивши, що регата проходить в рамках фестивалю River Fest.
«22 травня у Миколаєві стартувала ювілейна, десята вітрильна регата "Кубок Кредо". Нею ми розпочали сезон-2021 і вона триватиме два дні. У ній беруть участь понад два десятки яхт з Миколаївської та Херсонської областей. Вони пройдуть від яхт-клубу до Волоської коси і повернуться назад», - розповів Кречун.
За словами організаторів, порівняно з 2020 роком учасників побільшало, проте не всі змогли взяти у ній участь, бо дехто не встиг через погодні умови пофарбувати і привести до ладу свої вітрильники.
Участь у змаганнях беруть чоловіки та жінки. Жодних вікових обмежень немає. Призовий фонд змагань становить 15 тисяч гривень.
Фініш відбудеться 23 травня в другій половині дня в миколаївському яхт-клубі.
Фото: Олександр Гресь