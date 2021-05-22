У Миколаєві стартувала перша в цьому сезоні вітрильна регата

У Миколаєві стартувала перша у цьому сезоні вітрильна регата на "Кубок Кредо".

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив голова громадської туристичної ради Миколаєва Олег Кречун, зазначивши, що регата проходить в рамках фестивалю River Fest.

«22 травня у Миколаєві стартувала ювілейна, десята вітрильна регата "Кубок Кредо". Нею ми розпочали сезон-2021 і вона триватиме два дні. У ній беруть участь понад два десятки яхт з Миколаївської та Херсонської областей. Вони пройдуть від яхт-клубу до Волоської коси і повернуться назад», - розповів Кречун.

За словами організаторів, порівняно з 2020 роком учасників побільшало, проте не всі змогли взяти у ній участь, бо дехто не встиг через погодні умови пофарбувати і привести до ладу свої вітрильники.

Участь у змаганнях беруть чоловіки та жінки. Жодних вікових обмежень немає. Призовий фонд змагань становить 15 тисяч гривень.

Фініш відбудеться 23 травня в другій половині дня в миколаївському яхт-клубі.

Фото: Олександр Гресь