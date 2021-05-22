У «помаранчевій» зоні залишається лише Донеччина - МОЗ

В Україні станом на 22 травня на помаранчевому рівні епіднебезпеки перебуває лише Донецька область, решта регіонів - в жовтій зоні.

Як передає Укрінформ, відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, у Донецькій області відсоток від епідемічного порогу в області становить 101,5%. Рівень госпіталізацій в області становить 35,5 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем для лікування хворих на COVID-19 - 39,9% при граничному показнику 65%.

Решта областей та Київ віднесені до жовтого рівня епідемічної небезпеки: у жодному регіоні не перевищено показник рівня госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем.

У Києві рівень госпіталізацій становить 23,4 за показника 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем 23,5% при граничному показнику 65%.

Як повідомлялося, МОЗ 17 травня підвищило до помаранчевого рівень епіднебезпеки поширення коронавірусу в Донецькій області. До цього Черкащина впродовж 15-16 травня була єдиною у помаранчевій зоні, ще днем раніше Миколаївщину включали у помаранчеву.

Станом на 13 травня всі регіони і Київ були на жовтому рівні епідемічної небезпеки.

В Україні станом на 22 травня лабораторно підтверджено 2 179 988 випадків COVID-19, з них за добу – 4 606.