В Одесі стріляли по вікнах кабінету голови суду, в якому винесли вирок Стерненку

Голова Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко повідомив, що по вікнах його кабінету стріляли невідомі, він також заявив про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

Як передає Укрінформ, відповідного листа судді оприлюднили на сайті Вищої ради правосуддя.

За даними Кічмаренка, 17 травня, увійшовши до свого робочого кабінету, він помітив, що "одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, було прострілене з невідомої зброї".

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"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені. На мою думку, інцидент стався у період з вечора 14 травня по ранок 17-го", - зазначив суддя.

За його словами, того ж дня поліція зареєструвала провадження за ст. 377 Кримінального кодексу (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного).

"Те, що сталося, я пов’язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справ", - додав Кічмаренко.

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Як повідомлялося, Приморський райсуд Одеси призначив активісту Сергію Стерненку покарання у вигляді 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна у справі про викрадення людини.

9 квітня апеляційний суд змінив підсудному запобіжний захід, звільнивши його з-під варти під домашній арешт.