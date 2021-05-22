В Одесі стріляли по вікнах кабінету голови суду, в якому винесли вирок Стерненку
Як передає Укрінформ, відповідного листа судді оприлюднили на сайті Вищої ради правосуддя.
За даними Кічмаренка, 17 травня, увійшовши до свого робочого кабінету, він помітив, що "одне з чотирьох вікон, розташоване в безпосередній близькості від робочого столу, було прострілене з невідомої зброї".
"Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко по мені. На мою думку, інцидент стався у період з вечора 14 травня по ранок 17-го", - зазначив суддя.
За його словами, того ж дня поліція зареєструвала провадження за ст. 377 Кримінального кодексу (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного).
"Те, що сталося, я пов’язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справ", - додав Кічмаренко.
Як повідомлялося, Приморський райсуд Одеси призначив активісту Сергію Стерненку покарання у вигляді 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна у справі про викрадення людини.
9 квітня апеляційний суд змінив підсудному запобіжний захід, звільнивши його з-під варти під домашній арешт.