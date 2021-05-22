На Львівщині поранили поліцейського і двох лісничих

У Львівській області правоохоронці затримали зловмисника, який поранив поліцейського та двох лісничих.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Нацполіції.

Зокрема, за даними правоохоронців, 21 травня близько 22.40 до поліції надійшло повідомлення від лісничих про те, що в одному з лісових масивів ДП «Бродівський лісгосп» виявлено підводу з колодами.

«У лісовому масиві неподалік села Лешнів правоохоронці виявили підводу з колодами дерев породи «сосна». Близько 00.15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідома особа здійснила постріли з невстановленої вогнепальної зброї, поранивши 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства. Після цього зловмисник втік на мотоциклі», - йдеться в повідомленні.

Поліцейського з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізовано, працівники лісової охорони після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. На даний час загрози життю поранених немає, запевнили в поліції.

Водночас вже невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника, який стріляв у поліцейського та лісничих, це – 19-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що постріли були здійснені з мисливської рушниці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.