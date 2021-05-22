У Рівному три авто потрапили в ДТП, є постраждалі

У Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, поранення отримали четверо людей.

Як передає Укрінформ, про це інформує головне управління ДСНС у Рівненській області у Фейсбуці.

"22 травня о 08:53 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП за участю трьох автомобілів в Рівному по вулиці Дубенська (Тенне). На місце виклику було направлено чергові відділення рятувальників. Також на місці автопригоди виїхали чергові екіпажі патрульної поліції та бригади швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, аварія трапилася за участю трьох автомобілів: дві машини марок Renault та одна машина Volkswagen.

На момент ДТП в усіх машинах перебували вісім людей, четверо отримали (три жінки та один чоловік) травми та були госпіталізовані до лікарні, де їхній стан оцінюють медики. Загиблих немає.

"Рятувальники спільно з поліцейськими та медиками транспортували потерпілих до карет швидких. Також рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей в усіх машинах", - повідомляє ДСНС.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини автопригоди встановлюються.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня у Калуському районі Івано-Франківської області завантажений лісовоз упав з моста в річку Свіча, внаслідок чого загинули двоє людей.

Фото: @dsns.rivne