У Херсоні затримали шахраїв, які діяли в чотирьох областях України

У Херсоні кропивницькі правоохоронці затримали групу шахраїв, які орудували в чотирьох областях України - Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській, їх жертвами були переважно люди літнього віку.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Херсонської області.

«На рахунку групи шахраїв десятки злочинів, скоєних на території Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської та Кіровоградської областей. Жертвами зловмисників ставали переважно люди літнього віку. Шахраї діяли за схемою обміну грошей старого зразка на нові», - йдеться у повідомленні.

Зловмисників затримали кропивницькі правоохоронці на території Херсона, де шахраї під приводом обміну грошей відібрали у 92-річного чоловіка усі заощадження - 30 тисяч гривень, а натомість вручили конверт з нарізаним папером.

Під час затримання у зловмисників вилучили гроші потерпілого. До складу групи входили троє осіб: водій та дві жінки. Вони пересувалися на автомобілі «ВАЗ-21099», всі виявилися жителями Дніпра. Херсонські слідчі вручили їм підозри у скоєнні злочину.

Кримінальне провадження відкрите за ч.2 ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Також встановлюється точна кількість потерпілих від злочинних дій групи на території кількох областей.