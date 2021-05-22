У місті Лиман на Донеччині прокуратура з’ясовує обставини загибелі 15-річного підлітка, на якого скоїв наїзд водій з Краматорська.

Як передає Укрінформ, про це 21 травня повідомили в прокуратурі Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2021 року у місті Лиман 49-річний мешканець Краматорська, перебуваючи за кермом автомобіля марки Volkswagen Crafter, скоїв наїзд на 15-річного підлітка, який перетинав проїжджу частину поблизу пішохідного переходу. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, огляд місця ДТП, з’ясовуються усі обставини та свідки події.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудове розслідування триває.