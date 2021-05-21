На Сумщині у річці виявили тіло 20-річного студента з Індії, якого шукали кілька днів
Укрінформ
На Сумщині у річці Псел виявили тіло 20-річного студента з Індії Чауханна Манна, якого розшукували кілька днів.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.
За інформацію поліції, 19 травня надійшло повідомлення про те, що 20-річний хлопець кілька днів тому пішов з гуртожитку і не повернувся. На його пошуки були задіяні поліцейські міста та орієнтовані інші підрозділи.
Проте сьогодні іноземця виявили його в річці без ознак життя.
Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).