На Сумщині у річці виявили тіло 20-річного студента з Індії, якого шукали кілька днів

На Сумщині у річці Псел виявили тіло 20-річного студента з Індії Чауханна Манна, якого розшукували кілька днів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

За інформацію поліції, 19 травня надійшло повідомлення про те, що 20-річний хлопець кілька днів тому пішов з гуртожитку і не повернувся. На його пошуки були задіяні поліцейські міста та орієнтовані інші підрозділи.

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Проте сьогодні іноземця виявили його в річці без ознак життя.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).