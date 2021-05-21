На Київщині з 25 травня перекриють ділянки Одеської та Житомирської трас

У Київський області з 25 травня 2021 року на двох міжнародних трасах - М-05 Київ – Одеса та М-06 Київ – Чоп, де будуються транспортні розв'язки, будуть частково тимчасово закриті смуги для руху автотранспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

Зазначається, що на трасі М-06 Київ – Чоп - км 21+767 (Стоянка) буде закрито лівий проїзд у напрямку Києва на період 25 травня (з 6:00) до 1 червня (17:00). Рух буде здійснюватися однією смугою в обох напрямках по правій частини дороги (у напрямку м. Львів).

У цей період будуть проведені роботи з встановлення тимчасової металевої опори на важкому бетонному фундаменті зі стороні розділової смуги та краю узбіччя з подальшим встановленням на них металевих балок формоутворювачів.

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На трасі М-05 Київ – Одеса км 15+390 с. Чабани з 25 травня (з 6:00) до 01 червня (17:00) буде закрито правий проїзд у напрямку м. Одеса. Рух автотранспорту буде здійснюватися однією смугою по лівій частині (у напрямку м. Київ).

Будівництво цієї розв'язки перебуває на етапі влаштування буронабивних паль на естакаді за межами проїзної частини, та задля виконання цього виду робіт, важку дорожню техніку необхідно розмістити на проїзній частині.

На період обмеження руху, підрядником будуть встановлені попереджувальні тимчасові знаки, згідно погодженої схеми ОДР.