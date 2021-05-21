Контррозвідка СБУ викрила російського агента, якій збирав дані про військових
Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.
Агент російських спецслужб у 2014-2016 роках був активним учасником незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", заявляють в СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил", - ідеться у повідомленні.
Агента затримали під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗСУ для передачі інформації російським спецслужбам.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Як повідомляв Укрінформ, у березні Іллічівський райсуд Маріуполя засудив до 8 років ув'язнення 44-річну місцеву жительку, яка шпигувала на користь окупантів.
Фото: СБУ