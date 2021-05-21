Контррозвідка СБУ викрила російського агента, якій збирав дані про військових

У Хмельницькій області контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який збирав відомості про Збройні сили України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

Агент російських спецслужб у 2014-2016 роках був активним учасником незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", заявляють в СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил", - ідеться у повідомленні.

Агента затримали під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗСУ для передачі інформації російським спецслужбам.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Іллічівський райсуд Маріуполя засудив до 8 років ув'язнення 44-річну місцеву жительку, яка шпигувала на користь окупантів.

Фото: СБУ