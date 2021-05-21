На Прикарпатті лісовоз упав у річку - двоє людей загинули
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Укрінформ
У Калуському районі Івано-Франківської області завантажений лісовоз упав з моста в річку Свіча, внаслідок чого загинуло двоє людей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області у Фейсбуці.
«20 травня о 22:01 в урочищі Шандри Калуського району сталася ДТП за участю лісовоза КамАЗ, який, будучи завантаженим деревиною, перекинувся з мосту в річку Свіча з висоти орієнтовно 6 м», - йдеься у повідомленні.
Рятувальники деблокували одного потерпілого з кабіни автомобіля та передали працівникам швидкої допомоги.
Також деблоковано тіла двох загиблих.
До рятувальної операції були залучені 10 фахівців та 2 одиниці техніки.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. У поліції зазначили, що попередня версія аварії - водій не впорався з керуванням.
Фото: MNSIFR