На Прикарпатті лісовоз упав у річку - двоє людей загинули

У Калуському районі Івано-Франківської області завантажений лісовоз упав з моста в річку Свіча, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області у Фейсбуці.

«20 травня о 22:01 в урочищі Шандри Калуського району сталася ДТП за участю лісовоза КамАЗ, який, будучи завантаженим деревиною, перекинувся з мосту в річку Свіча з висоти орієнтовно 6 м», - йдеься у повідомленні.

Рятувальники деблокували одного потерпілого з кабіни автомобіля та передали працівникам швидкої допомоги.

Також деблоковано тіла двох загиблих.

До рятувальної операції були залучені 10 фахівців та 2 одиниці техніки.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. У поліції зазначили, що попередня версія аварії - водій не впорався з керуванням.

Фото: MNSIFR