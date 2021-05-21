На Харківщині завершили будівництво сучасного басейну

В Ізюмському фізкультурно-оздоровчому комплексі «Донець» у Харківській області збудували новий басейн.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА, передає Укрінформ.

«Масштабна реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з облаштуванням басейну стала можливою завдяки програмі Президента «Велике будівництво». Наразі будівельні роботи на об’єкті завершені, відповідні документи передають до Державної архітектурно-будівельної інспекції для отримання сертифіката на введення в експлуатацію комплексу», - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник, на появу такого фізкультурного об’єкта громада чекала 30 років.

«Тут проведена повна реконструкція, площа приміщень для занять збільшена вдвічі – тепер вона становить близько 2000 кв. м. Збудований сучасний плавальний басейн для занять спортом і оздоровчими процедурами», – розповів Стрельник.

Зазначається, що у відреставрованому ФОКу облаштовані майданчики для мініфутболу та баскетболу, також планується проведення занять з великого й настільного тенісу. Є приміщення для тренажерної зали. На базі комплексу також будуть займатися учні Ізюмської спортивної школи імені Володимира Ткаченка та охочі жителі району.

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«Ми плануємо тут проводити не тільки спортивні заходи, а також оздоровлення – запрошувати сюди осіб з інвалідністю, ветеранів ООС/АТО, тобто проводити повний комплекс спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів для всіх верств населення», – зазначив Стрельник.

Як повідомлялося, за даними заступника керівника Офісу Президента, координатора програми «Велике будівництво» Кирила Тимошенка, в Україні у 2021 році планується побудувати і реконструювати 29 басейнів і 80 стадіонів.

Фото: kharkivoda.gov.ua