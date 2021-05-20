На Волині завдяки «Великому будівництву» учні переселяться у нову школу

За програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у селі Піща Ковельського Волинської області «з нуля» зводять простору двоповерхову школу.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Волинській ОДА.

Зазначається, що заклад розрахований на 200 учнівських місць; площа навчального корпусу перевищує 1 900 кв. метрів.

Зараз на об'єкті тривають внутрішні і зовнішні роботи, розпочато облаштування території. Завершити будівництво планується вже цього року.

У 2021 році на реалізацію проєкту виділено 28 млн грн, з них 25 млн грн - кошти державного бюджету, близько 3 млн грн - місцевих бюджетів.

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Як повідомлялось, заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що серед цілей програми на 2021 рік – побудувати, реконструювати та відремонтувати 95 шкіл та 70 дитсадків по всій країні.