Дорогу Стрий - Мукачево планують будувати в рамках державно-приватного партнерства
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору.
Згідно з меморандумом, ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» власним коштом здійснить підготовку пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства. Зокрема, йдеться про розробку техніко-економічного обґрунтування реалізації проєкту.
Автобан буде проходити територіями Львівської та Закарпатської областей і слугуватиме альтернативою ділянці М-06 Київ – Чоп. У 2021 році планують розробити проєктно-кошторисну документацію. Розробка техніко-економічного обґрунтування дозволить спроєктувати оптимальний маршрут, а також реалізувати проєкт з максимальним економічним ефектом для держави.
Після розробки ТЕО стане можливим проведення тендерних процедур та початок будівництва.
Як повідомляв Укрінформ, 6 ділянок доріг, відібраних для потенційних пілотних проєктів державно-приватного партнерства (ДПП), будуть реалізовані в рамках Першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі. Спільно з Укравтодором, Світовим банком і IFC 29 жовтня 2020 року їх презентували 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів.
Міністерство інфраструктури у 2021 році планує оголосити перші тендери на залучення приватних партнерів в рамках Першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі.