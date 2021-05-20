Дорогу Стрий - Мукачево планують будувати в рамках державно-приватного партнерства

Укравтодор та турецька компанія ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» підписали меморандум про підготовку пропозицій стосовно здійснення державно-приватного партнерства в рамках проєкту будівництва та експлуатації автомобільної дороги Стрий — Мукачево.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Згідно з меморандумом, ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» власним коштом здійснить підготовку пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства. Зокрема, йдеться про розробку техніко-економічного обґрунтування реалізації проєкту.

Автобан буде проходити територіями Львівської та Закарпатської областей і слугуватиме альтернативою ділянці М-06 Київ – Чоп. У 2021 році планують розробити проєктно-кошторисну документацію. Розробка техніко-економічного обґрунтування дозволить спроєктувати оптимальний маршрут, а також реалізувати проєкт з максимальним економічним ефектом для держави.

Після розробки ТЕО стане можливим проведення тендерних процедур та початок будівництва.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 ділянок доріг, відібраних для потенційних пілотних проєктів державно-приватного партнерства (ДПП), будуть реалізовані в рамках Першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі. Спільно з Укравтодором, Світовим банком і IFC 29 жовтня 2020 року їх презентували 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів.

Міністерство інфраструктури у 2021 році планує оголосити перші тендери на залучення приватних партнерів в рамках Першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі.