На Луганщині депутат побився з 63-річною депутаткою

Поліція селища Білокуракіного, що в Луганській області, розслідує відразу два факти нанесення тілесних ушкоджень депутатам місцевої ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомила в Фейсбуці поліція Луганської області.

Вчора до поліції смт Білокуракіне надійшли одразу дві заяви від депутатів окремих політичних сил селищної ради про те, що на сесії між ними виник конфлікт, який завершився спричиненням тілесних ушкоджень.

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«На місці події поліцейські попередньо встановили, що в одному з кабінетів адміністративної будівлі Білокуракінської ОТГ під час суперечки між 36-річним чоловіком та 63-річною жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку, в результаті обидва депутати отримали тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

Наразі потерпілі отримали постанови на проходження судово-медичної експертизи для встановлення характеру та ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

У рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 125 КК «Умисне легке тілесне ушкодження» під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове слідство.