На Закарпатті розпочали ревакцинацію вакциною AstraZeneca

На Закарпатті стартував процес ревакцинації вакциною AstraZeneca. Отримують другу дозу ті, хто вакцинувався в період від 25 лютого до 11 березня.

Про це повідомляють в Закарпатській ОДА, передає Укрінформ.

Як повідомляється, для цього в області зарезервовано резервовано більше 800 доз вакцини AstraZeneca-SKBio.

В ОДА наголошують, що вакцини AstraZeneca-SKBio та AstraZeneca/Covishield мають однаковий склад і технологію виробництва. Тому якщо людина отримала першу дозу вакциною Covishield, може отримати друге щеплення вакциною AstraZeneca-SKBio.

«Наша вакцинальна кампанія стартувала 25 лютого. Тоді працювала одна мобільна бригада, і ми робили по 30-40 щеплень на день. Зараз в середньому робимо по 800 щеплень за день. Сьогодні ревакцинацію вакциною AstraZeneca-SKBio починаємо у тому ж закладі, де стартувала вакцинальна кампанія – в Обласній клінічній інфекційній лікарні. Для цього ми зарезервували понад 800 доз із партії, яку отримали у середині квітня», - зазначила головний епідеміолог області Вікторія Тимчик.

Перший вакцинований на Закарпатті, лікар-інфекціоніст Степан Карабиньош першим отримав і другу дозу щеплення.

«Почуваю себе добре, як і після першого щеплення. За цей час, на щастя, не хворів. Хочу зазначити для всіх, що вакцинуватись потрібно, але кожен повинен усвідомити, що вакцина – не титановий щит. Ви можете захворіти, але перенесете недугу значно легше, без клінічних проявів», - прокоментував Карабиньош.

Ті, хто отримав обидві дози вакцини від COVID-19, можуть отримати свідоцтво, що підтверджує цей факт, сказав перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. З його слів, за таким документом можна буде звернутися до медичного закладу, де проходила вакцинація, або ж до свого сімейного лікаря.

В ОДА закликають людей не зволікати з вакцинацією, адже вже чимало країн заявили про те, що відкриють свої кордони для українців, котрі отримали щеплення від коронавірусної інфекції.

Як повідомляється, за минулу добу на Закарпатті виявлено 96 випадків COVID-19 виявлено, померли троє пацієнтів.

В Україні за минулу добу, 19 травня, зафіксували 5 165 нових випадків COVID-19. Померли 203 особи. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.