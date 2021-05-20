У Слов’янську ексбойовик з вогнепальної зброї вбив чоловіка

У Слов’янську ексбойовик з вогнепальної зброї вбив чоловіка

Укрінформ
У Слов’янську ексбойовик, раніше судимий за сепаратизм та участь у незаконних збройних формуваннях, з вогнепальної зброї вбив чоловіка.

Як передає Укрінформ, про це 20 травня повідомили в поліції Слов'янська та Лиману.

Зазначено, що тіло вбитого 56-річного чоловіка виявили сусіди у гаражі, розташованого у мікрорайоні Цілинний у Слов’янську. Поліцейські провели слідчі дії та встановили особу, причетну до вбивства. Ним виявився 35-річний раніше судимий за ст. 260 Кримінального кодексу України житель Слов'янська.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили пістолет – знаряддя злочину, автомат Калашникова та набої до них. Встановлено, що зброя залишилася у фігуранта з часів його перебування у лавах незаконних збройних формуваннях «ДНР».

Підозрюваному судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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За процесуального керівництва прокуратури відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 (Вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Фото: Краматорське районне управління поліції Донецької області 

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