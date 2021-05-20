Завершуються основні ремонтні роботи на дорозі Лисичанськ-Бахмут

Дорожники за програмою Президента «Велике будівництво» у найближчі дні завершать основні роботи з оновлення дороги Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

Зазначається, що підрядник ТОВ «Автомагістраль-Південь» вже завершив укладання 12 з 14 кілометрів верхнього шару з щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА) товщиною 5 сантиметрів. Також по всій протяжності ділянки влаштовано посилену основу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом, та нижній шар покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

"Роботи на дорозі Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут ( км 141 + 100 – км 155 + 100), відбуваються у рамках проєкту "Велике будівництво". Ділянка протяжністю 14 км, розташована від міста Лисичанськ до межі з Донецькою областю. Як вже повідомлялося, ремонт було розпочато наприкінці березня поточного року. Повністю оновлення дороги планують завершити в червні", - додають в Укравтодорі.

Дорожникам залишилося: облаштувати примикання, з’їзди та автобусні зупинки, укріпити узбіччя, встановити бар’єрне огородження, встановити нові дорожні знаки та напрямні стовпчики, а також нанести дорожню розмітку. "Фактично, це буде нова дорога. Пересуватись якою стане швидко, комфортно та безпечно", - наголошують у відомстві.

Траса Т-13-02 має стратегічне значення, оскільки з’єднує Луганську та Донецькі області. В останні роки дорожнє покриття перебувало в незадовільному стані через інтенсивний рух військової та великовагової техніки. На маршруті Лисичанськ – Бахмут (через Лисичанський НПЗ) деякі ділянки автошляху уражені численними ямами і напливами. Ремонт дороги дозволить відновити якісне транспортне сполучення між двома областями.

Автошлях протяжністю понад 162 км проходить через великі та густонаселені районні центри Донеччини та Луганщини. Триває підготовка проєктів на ремонт автодороги Т-13-02 за маршрутом Старобільск – Новопсков. Дорога проходить через населенні пункти Заайдарівка, Новопсков, Риб’янцеве, Піски, Проїждже, Лиман, Старобільськ.

Окрім того, відомство планує відремонтувати мости на дорозі Т-13-02, а саме: міст через річку Біла на км 14 + 294; міст через річку Кам'янка на км 31 + 798; міст через річку Студенок на км 38 + 238; міст на км 49 + 923; міст на км 55 + 207.

Як повідомляв Укрінформ, за програмою "Велике будівництво" Укравтодор в Луганській області відремонтує 400 км доріг державного значення.