Завершуються основні ремонтні роботи на дорозі Лисичанськ-Бахмут

Завершуються основні ремонтні роботи на дорозі Лисичанськ-Бахмут

Велике будівництво
Укрінформ
Дорожники за програмою Президента «Велике будівництво» у найближчі дні завершать основні роботи з оновлення дороги Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

Зазначається, що підрядник ТОВ «Автомагістраль-Південь» вже завершив укладання 12 з 14 кілометрів верхнього шару з щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА) товщиною 5 сантиметрів. Також по всій протяжності ділянки влаштовано посилену основу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом, та нижній шар покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

"Роботи на дорозі Т-13-02 Контрольно-пропускний пункт «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут ( км 141 + 100 – км 155 + 100), відбуваються у рамках проєкту "Велике будівництво". Ділянка протяжністю 14 км, розташована від міста Лисичанськ до межі з Донецькою областю. Як вже повідомлялося, ремонт було розпочато наприкінці березня поточного року. Повністю оновлення дороги планують завершити в червні", - додають в Укравтодорі.

Дорожникам залишилося: облаштувати примикання, з’їзди та автобусні зупинки, укріпити узбіччя, встановити бар’єрне огородження, встановити нові дорожні знаки та напрямні стовпчики, а також нанести дорожню розмітку. "Фактично, це буде нова дорога. Пересуватись якою стане швидко, комфортно та безпечно", - наголошують у відомстві.

Траса Т-13-02 має стратегічне значення, оскільки з’єднує Луганську та Донецькі області. В останні роки дорожнє покриття перебувало в незадовільному стані через інтенсивний рух військової та великовагової техніки. На маршруті Лисичанськ – Бахмут (через Лисичанський НПЗ) деякі ділянки автошляху уражені численними ямами і напливами. Ремонт дороги дозволить відновити якісне транспортне сполучення між двома областями.

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Автошлях протяжністю понад 162 км проходить через великі та густонаселені районні центри Донеччини та Луганщини. Триває підготовка проєктів на ремонт автодороги Т-13-02 за маршрутом Старобільск – Новопсков. Дорога проходить через населенні пункти Заайдарівка, Новопсков, Риб’янцеве, Піски, Проїждже, Лиман, Старобільськ.

Окрім того, відомство планує відремонтувати мости на дорозі Т-13-02, а саме: міст через річку Біла на км 14 + 294; міст через річку Кам'янка на км 31 + 798; міст через річку Студенок на км 38 + 238; міст на км 49 + 923; міст на км 55 + 207.

Як повідомляв Укрінформ, за програмою "Велике будівництво" Укравтодор в Луганській області відремонтує 400 км доріг державного значення.

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