Укрзалізниця запускає потяг із Лисичанська до Одеси

АТ "Укрзалізниця" 3 червня 2021 року запускає потяг № 269/270 Лисичанськ — Одеса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, потяг із Лисичанська він вирушить 3 червня й курсуватиме через день по непарних числах. Зворотно потяг вирушатиме через день по парних числах.

Потяг № 269/270 матиме зручний вечірній розклад: відправлення з Лисичанська о 17:04, з Одеси о 19:21. Прибуття до Одеси о 12:10, до Лисичанська о 15:34.

У компанії надають, що нещодавно Укрзалізниця аонсувала запуск потягів до Одеси із Сум та Чернігова на літній період. Також з'явилося нове щоденне літнє сполучення Львова з Бердянськом.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 14 травня запустила поїзд сполученням Ковель — Миколаїв.