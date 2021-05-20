Суд залишив без змін вирок сєвєродонецькому депутату-педофілу – 15 років ув'язнення

Прокуратура відстояла у суді апеляційної інстанції покарання у вигляді 15 років позбавлення волі колишньому депутату Сєвєродонецької міської ради за зґвалтування неповнолітніх.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Луганської обласної прокуратури.

«У резонансній справі сторона обвинувачення довела, що колишній депутат міськради упродовж 2006-2012 років систематично вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності стосовно малолітніх та неповнолітніх. Під приводом перегляду кіно, мультфільмів та інших розваг він запрошував дітей до себе додому, схиляв їх до вживання алкогольних напоїв та вдавався до сексуального насильства», – йдеться у повідомленні.

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У кримінальному провадженні задокументовано 14 епізодів розпусних та насильницьких дій стосовно 6 дітей віком від 6 до 15 років. Наймолодша потерпіла була рідною племінницею засудженого.

Упродовж 5 років чоловік переховувався від правоохоронних органів у м. Києві за документами свого померлого в Російській Федерації брата. У квітні 2017 року чоловіка затримали.

19 червня 2020 року Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив колишнього депутата до максимально можливого строку позбавлення волі за вказані злочини.

Під час перегляду справи у Луганському апеляційному суді обласна прокуратура спростувала аргументи сторони захисту, довела законність та обґрунтованість призначеного покарання. Суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги – без задоволення.

Наразі вирок суду набрав законної сили.