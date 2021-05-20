На Луганщині викрили «схему», збитки від якої перевищують ₴88 мільйонів

Податківці у Луганській області викрили схему введення в обіг товарів/послуг невідомого походження, збитки від якої перевищили 88 млн гривень..

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державної податкової служби. «...Встановлено, що групою осіб з використанням підконтрольних суб’єктів господарювання запроваджено схему формування штучного податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки шляхом підміни номенклатури товарів», - ідеться в повідомленні. Читайте також: Основною метою Дія City є створення сприятливих умов для бізнесу - Мінцифри Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.