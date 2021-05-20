На Луганщині викрили «схему», збитки від якої перевищують ₴88 мільйонів
Укрінформ
Податківці у Луганській області викрили схему введення в обіг товарів/послуг невідомого походження, збитки від якої перевищили 88 млн гривень..
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.
«...Встановлено, що групою осіб з використанням підконтрольних суб’єктів господарювання запроваджено схему формування штучного податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки шляхом підміни номенклатури товарів», - ідеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.