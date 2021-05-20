До участі у «Великій реставрації» відібрали 12 пам’яток Львівщини

Із 40 запропонованих від Львівщини проєктів на конкурс реставрації об’єктів культурної спадщини, які вже цьогоріч почнуть відновлювати у межах президентської програми "Велике будівництво", МКІП відібрало 12 пам’яток.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

“Ми поки що не знаємо, про яку суму йдеться загалом, однак можемо сказати, що відібрані більшість об’єктів, які перебувають у віданні різних структур Міністерства культури та інформаційної політики України. Це Підгорецький, Жовківський, Олеський та Золочівський замки, Львівський театр опери та балету, драматичний театр імені Марії Заньковецької у Львові, об’єкти, які подав державний Белзький заповідник", - зазначив начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Василь Петрик.

Як зазначається, комплексна реставрація замкових комплексів в Олеську та Підгірцях увійшли до першої п’ятірки за рейтингом експертів.

Відбір також пройшли приміщення наукової бібліотеки Львівського університету імені Івана Франка на Драгоманова, 5, Львівської політехніки на Князя Романа, 1-3 та бібліотеки імені Василя Стефаника.

Як повідомляв Укрінформ, експертна рада при МКІП оголосила список проєктів, що увійшли до "Великої Реставрації". Він сформований у рейтинговому порядку. Це 109 об’єктів по всій Україні. Протягом наступних трьох років їх відремонтують, відреставрують або ж законсервують, залежно від висновку проєктно-кошторисної документації.