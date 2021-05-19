У Черкасах помер підліток, якого місяць тому поранили в тирі

У Черкасах помер дев'ятикласник, якого 19 квітня було тяжко поранено в тирі.

Про це повідомляє у Фейсбуці Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, передає Укрінформ.

"На жаль, сьогодні перестало битися серце дев’ятикласника Черкаської загальноосвітньої школи №34 Артема Попова, який місяць тому травмувався у тирі КДЮСШ №2", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 квітня 14-річного дев’ятикласника поранили під час заняття з кульової стрільби у тирі КДЮСШ №2, який розташовується в приміщенні 9-ї гімназії. Куля пройшла навиліт, пошкодивши мозок. Тренера, на чиєму тренуванні неповнолітній хлопець отримав вогнепальне поранення в голову, затримали. Було відкрито кримінальне провадження за частиною за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу.