На Харківщині оновлюють трасу поблизу Балаклії

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у 2021 році за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершить ремонт 14,2 км автошляху Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Укравтодор у Фейсбуці.

Зазначається, що роботи на ділянці від примикання до траси М-03 у селі Веселе до виїзду з смт Савинці у бік міста Балаклія розпочалися минулого року. Тоді дорожники на 9 км влаштували вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття, ще на 2,5 км - фінішний шар.

Цього року підрядна компанія «Славдорстрой» планує завершити роботи на маршруті. Для цього на ділянці дороги Р-78 роблять 5,2 км вирівнюючого шару та 11,7 км фінішного.

Паралельно тривають роботи із створення додаткових смуг розгону, влаштування з'їздів, профілювання укосів, підсипання узбіч та встановлення бордюрів.

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Як повідомлялось, у березні заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко назвав розбудову мережі місцевих доріг одним із пріоритетів програми на цей рік. За його словами, у 2021 році в Україні планується оновити не менше 2 000 км доріг місцевого значення.