СБУ на Одещині ловитиме умовних диверсантів і терористів

Служба безпеки України проведе контрдиверсійні навчання на об’єктах потенційних терористичних посягань в Одеській області, зокрема, в районі Південної філії ДП «Адміністрація морських портів України».

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області, передає Укрінформ.

"Регіональна координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Одеській області проведе упродовж 20-21 травня контрдиверсійні навчання на об’єктах потенційних терористичних посягань. Тренування, що пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, відбудуться в районі селищ Григорівка, Біляри і Нові Біляри Одеської області та на території Південної філії ДП «Адміністрація морських портів України», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що метою заходу є відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичним групам, перевірка рівня контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об’єктів, а також виконання комплексу інших заходів, спрямованих на удосконалення міжвідомчої взаємодії.

Під час масштабних тренувань в окремих районах області можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо. Жителів і гостей регіону просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Фото: Фейсбук СБУ