Справу про звільнення Ройтбурда з посади директора музею розгляне Верховний Суд

Справу про визнання чинним контракту та поновлення на роботі директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда розгляне Верховний Суд України за касаційною скаргою художника на рішення Одеської облради від 4 вересня 2019 року.

Про це йдеться в ухвалі ВСУ № 61-9514св20, внесеній до Єдиного державного реєстру судових рішень, передає Укрінформ.

"Справу... про визнання незаконним та скасування рішення Одеської облради від 4 вересня 2019 року № 1050-VII «Про розірвання контракту та звільнення з посади керівника Комунальної установи «Одеський художній музей», поновлення на роботі, визнання контракту таким, що діє, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, за касаційною скаргою на постанову Одеського апеляційного суду... призначити до судового розгляду в порядку спрощеного позовного провадження", - йдеться в ухвалі суду.

Зазначається, що відповідачем у цій справі є Одеська обласна рада.

Варто зауважити, що 4 вересня 2019 року депутати Одеської облради за ініціативи фракції "Опозиційний блок" вирішили звільнити відомого художника Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею. 10 лютого 2020 року Приморський райсуд визнав недійсним рішення облради щодо розірвання контракту з Ройтбурдом. Втім, у травні 2020 року Одеський апеляційний суд скасував це рішення Приморського райсуду.

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Після цього відбулась півторатисячна акція протесту одеситів під будівлею облради, учасники якої вимагали від депутатів облради скасувати рішення про звільнення Ройтбурда. Повторне голосування з цього приводу відбулося 18 грудня 2020 року, коли художника одесити обрали членом облради: 43 депутати із 74 присутніх проголосували за скасування рішення від 4 вересня 2019 року щодо розірвання контракту.