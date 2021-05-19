У Краматорську зводять спорткомплекс з басейнами

За програмою Президента «Велике будівництво» у Краматорську на Донеччині зводять фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейнами «Н2О-Classic».

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко у Фейсбуці.

За його словами, наразі завершено роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж тепло- та водопостачання. Проводяться оздоблювальні роботи, встановлення вентиляційної системи, укладка плитки та монтаж стелі. Зовні залишилось укласти близько 250 кв. м тротуарної плитки, решту благоустрою вже завершили.

Кириленко уточнив, що цей спортивний комплекс включає дві чаші: 25-метровий плавальний басейн на 6 доріжок з глибиною в одній частині до 3,5 метрів, що дозволить проводити заняття з синхронного плавання; друга чаша розміром 12 на 4 метри і глибиною до 1,3 метра – для дітей.

Також проєктом передбачені трибуни для глядачів. Комплекс відповідатиме вимогами безбар'єрності та доступності для людей з інвалідністю.

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Як повідомлялося, у Донецькій області в 2021 році заплановано реалізовувати 34 проєкти в межах президентської програми «Велике будівництво»; 29 з цих проєктів мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти), 5 – це проєкти економічного розвитку. Більшість із запланованого має бути завершено до кінця 2021 року (21 проєкт), решта – у 2022 році.