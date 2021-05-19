На Прикарпатті облаштовують ще одну ділянку дороги Р-24

На Прикарпатті, біля Ворохти, облаштовують ще одну ділянку дороги Р-24 в напрямку Кривопільського перевалу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області у Фейсбуці.

«На дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський тривають планові роботи із поточного середнього ремонту. Зокрема, на км 10-16 від Ворохти в напрямку до межі із Верховинським районом влаштовано верхній шар модифікованого щебенево-мастикового асфальтобетону. Роботи продовжуємо в напрямку Кривопільського перевалу. Таким чином ще одну ділянку дороги Р-24 приводимо до належного експлуатаційного стану», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ці дні на окремих ділянках будуть влаштовані габіони, прочистять кювети і візьмуться за щебенево-мастиковий асфальтобетон. Усі роботи тривають в рамках президентської програми «Велике будівництво».

У 2019 році на Кривопільському перевалі влаштовано верхній шар ЩМА.

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Кривопільський перевал — один з перевалів в Українських Карпатах. Розташований у межах Верховинсько-Путильського низькогір'я . Висота його — 970 м над р. м. (за іншими даними — 1013 м). Розташований на межиріччі Прута і Чорного Черемошу. Схили перевалу порівняно пологі, легкодоступні.