У Волинській обласній лікарні встановили потужний комп'ютерний томограф

У приймальному відділенні Волинської обласної лікарні, яке було реконструйовано у межах програми Президента "Велике будівництво", встановили потужний комп'ютерний томограф.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

За словами головного лікаря медзакладу Олександра Дударя, цей томограф - один із найкращих на західній Україні.

Окрім цього, відділення екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні матиме устаткування, яке затверджено МОЗ для всіх приймальних відділень (УЗД–апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятори, апарати ШВЛ та лабораторне обладнання).

У Волинській обласній лікарні встановили томограф / Фото: voladm.gov.ua

Зазначається, що кошторис відновлення відділення екстреної медичної допомоги - понад 20 мільйонів гривень, котрі виділені з державного та обласного бюджетів. Нині тут уже завершені усі будівельні роботи, очікують отримання дозвільних документів.

Загалом у Волинській області за програмою Президента Володимира Зеленського реконструювали 7 приймальних відділень опорних медичних закладів охорони здоров’я. Очільник ОДА Юрій Погуляйко оглянув відновлені відділення екстреної медичної допомоги у Волинській обласній, Нововолинській та Ковельській лікарнях.

Як повідомляв Укрінформ, програма Президента «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соцінфраструктури. Зокрема, має завершитися реконструкція 177 приймальних відділень.