У Харкові вшанували пам'ять депортованих кримських татар

Акція з нагоди 77-х роковин депортації кримських татар відбулася на площі Свободи у центрі Харкова.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, понад 30 представників патріотичних громадських організацій та партій зібралися на акцію біля волонтерського намету "Все для перемоги".

"Щороку від початку російської агресії проти України ми проводимо різноманітні акції на підтримку кримських татар… Сьогодні сталінську практику в Криму продовжує путінський режим, а за ґратами у російській імперії утримують понад 80 татар з Криму, які відкрито висловлювали свою позицію щодо окупації півострова. Усім від нас шана та віра у перемогу кримськотатарського народу", - зазначив співорганізатор акції, координатор Харківського Євромайдану, заслужений журналіст України Володимир Чистилін.

Акція з нагоди роковин депортації кримських татар у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

У ході акції артист Харківського академічного українського драматичного театру імені Шевченка Микола Мох прочитав вірші відомого поета Бориса Чичібабіна, який ще у 70-ті роки писав на тему геноциду кримських татар.

Захід відбувся з дотриманням правил карантину та без інцидентів.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). Офіційною підставою для депортації цілого народу стала таємна постанова Державного комітету оборони СРСР №5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та колабораціонізмі під час окупації Криму гітлерівськими військами.

За офіційними даними, було депортовано 183 144 особи; за кримськотатарськими джерелами – понад 400 тисяч, за півтора року померло близько 46% депортованих.