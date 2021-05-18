Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що в Україні запрацює проєкт «ГОВЕРЛА» на підтримку розвитку громад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінрегіон.

Під час онлайн-зустрічі з представниками Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та компанії DAI Чернишов заявив, що в Україні розпочинається реалізація масштабного проєкту «ГОВЕРЛА» за підтримки міжнародних партнерів, яка буде зосереджена на впровадженні та сприянні інституалізації ефективної системи децентралізованого самоврядування в Україні.

«Реформа децентралізації є фундаментальною для розвитку державності. Наступний конкретний крок для її завершення – це прийняття змін до Конституції України. Над цим наразі активно працюємо. Це питання – на порядку денному і Президента України, і керівництва Верховної Ради України», – відзначив міністр Чернишов.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій В’ячеслава Негоди, напрацьовані зміни до Конституції України відповідають принципам Європейської хартії. Текст змін незабаром буде оприлюднено.

«Наразі важливо – консолідувати зусилля всіх парламентських фракцій та депутатських груп для того, щоб ці зміни були прийняті. Адже без змін до Конституції не можливо завершити децентралізацію. Нам необхідно забезпечити баланс інтересів між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. В цій частині ми також розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів», – наголосив Негода.

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Як зазначив керівник проєкту «ГОВЕРЛА» Габріель Абрагам, основна задача програми – підтримка державної політики та пріоритетів уряду України. У рамках проєкту надаватиметься, зокрема, технічна допомога територіальним громадам, навчання для адміністраторів та керівників громад тощо.

«Сподіваюсь, що такою підтримкою буде охоплена вся Україна», – зауважив Абрагам.

Як повідомлялось, проєкт «ГОВЕРЛА» – це п’ятирічна програма, яка впроваджується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і реалізовується компанією DAI Global LLC (DAI).

Фото: minregion.gov.ua