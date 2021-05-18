На Харківщині завершили реконструкцію приймального відділення лікарні

У Балаклійській районній лікарні на Харківщині завершили реконструкцію приймального відділення.

Про це повідомила пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

Зазначається, що завдяки реконструкції, в ході якої відділення розширили до 900 кв. м, лікарня розширила спектр медичних послуг.

«Відділення працює в нас з 2015 року, але воно було значно меншим до цього - і не так облаштоване і укомплектоване, як тепер. Сьогодні в результаті реконструкції ми отримали додатково операційну залу, додаткові палати і кабінет для ургентної лабораторії», - говорить директор Балаклійської центральної клінічної районної лікарні Марина Руденко.

Кабінет ургентного лаборанта облаштований сучасним обладнанням, яке дозволяє кожного пацієнта, котрий госпіталізується до закладу, обстежити максимально оперативно.

«Поки людина буде оформляти історію хвороби, будуть готові два клінічні аналізи, які є базовими і необхідні всім пацієнтам, які госпіталізуються, незалежно від діагнозу. Це дозволить швидше проводити діагностику і краще лікувати пацієнтів», - зазначила Руденко.

Також відділення має окремий інфекційний бокс, який дозволяє ізолювати пацієнтів з ознаками інфекційних захворювань одразу - ще до переведення в інфекційне відділення, яке за санітарними нормами розташоване окремо.

Після оновлення приміщень і підсилення матеріальної бази лікарня змогла збільшити кількість пакетів медичних послуг у межах договорів з Національною службою здоров’я України.

«У нас було 16 пакетів послуг, на сьогодні вже на 18 пакетів укладені договори. І в нас є підстави ще більш розширювати спектр допомоги нашим пацієнтам. Зокрема, ми отримали сучасний рентгенівський апарат», – додала керівник лікарні.

Як розповів представник підрядної організації Михайло Марук, у ході робіт частково перепланували приміщення, замінили мережі електропостачання, вентиляції, водопроводу та каналізації. Також було проведено утеплення стін та ремонт фасаду.

«Також був збудований бокс для заїзду машин швидкої допомоги площею понад 130 квадратів. Ремонтні роботи у закладі проводилися з урахуванням усіх вимог інклюзії. Було виконано поділ на три входи, збудовані пандуси. Зроблено два санітарних вузли, які відповідають інклюзивним вимогам», - зазначив Марук.

Як повідомляв Укрінформ, програма Президента «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соцінфраструктури. Зокрема, має завершитися реконструкція 177 приймальних відділень.