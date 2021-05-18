Сильна злива з градом затопила вулиці Хмельницького

У Хмельницькому сильна злива з градом затопила кілька вулиць, що ускладнило на них рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це інформує видання Поділля. News.

Зазначається, що злива затопила вулиці Чорновола, Вайсера та прилеглу до ринку територію.

На фото та відео, опублікованих у Телеграм-каналі «Хмельницький LIVE», видно, як машини рухаються затопленими вулицями, а люди не можуть перейти дорогу.

За інформацією синоптиків, у Хмельницькому упродовж дня очікується дощ.

Фото: Хмельницький LIVE/Telegram